BRT Müdürü Meryem Özkurt’tan Açıklama... “Adaylara Eşit Şekilde Yer Verilmiştir”

Özkurt yaptığı yazılı açıklamada, BRT’de programlara katılımın kurayla belirlendiğini, demokratik bir seçim sürecine katkı koymanın ilke edinildiğini ifade etti.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, seçim süreci devam ederken BRTK’de Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylara eşit bir şekilde yer verildiğini kaydetti.

Özkurt yaptığı yazılı açıklamada, BRT’de programlara katılımın kurayla belirlendiğini, demokratik bir seçim sürecine katkı koymanın ilke edinildiğini ifade etti.

Özkurt açıklamasında şunlara yer verdi:

“Başarılı bir seçim gecesinin ardından Pazartesi gündüz yayınımızda sırasıyla Barolar Birliği Başkanı Sn. Hasan Esendağlı ve YSK Başkanı Sn. Narin Şefik ile telefon bağlantısı gerçekleştirilmiştir.

Daha sonra sırasıyla gazeteci Sn. Aytuğ Türkkan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn Hasan Taçoy, CTP Milletvekili Sn. Erkut Şahali, Gazeteci Hasan Hastürer ile YDP Genel Baskanı Sn. Erhan Arıklı konuk olmuştur.

Yine eşitlik ilkesine uyarak Baykan Gürses’in hazırlayıp sunduğu 45+ programına UBP Genel Sekreteri Ersan Saner ve TDP Milletvekili Zeki Çeler davet edilmiştir.

Seçim propagandalarının başlayacağı 14 Ekim tarihinden itibaren ikinci tura kalan iki adayın temsilcilerini sırasıyla eşit şartlarda ve eşit sayıda programlara konuk edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”