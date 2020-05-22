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BRT Müdürü: Mobbing uyguladım doğrudur

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Özkurt:Personeli kadro tanımları dışına çıkmadan göreve çağırmak mobbing ise uyguladım doğrudur
BRT Müdürü: Mobbing uyguladım doğrudur

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK)  Müdürü Meryem Özkurt  dünyanın ve ülkemizin geçmekte olduğu durum ortadayken ve hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağı aşikarken BRTK’nın aynı kalmasını beklemenin  bir yanılgıdan öteye gitmeyeceğini açıkladı.

Özkurt açıklamasında;

‘Dünyanın ve ülkemizin geçmekte olduğu durum ortadayken ve hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağı aşikarken BRTK da aynı kalmasını beklemek bir yanılgıdan öteye gitmeyecektir.

Bay-Sen  ne yazık ki yine popülizm yapmaya devam etmektedir . Beni personele mobbing  yapmakla suçlamaktadır. Oysa yalan ve iftira da mobbing yöntemlerinden birtanesidir. Personeli göreve çağırmak , iş istemek ve pandemi döneminde eşit şartlar ve eşit çalışma koşulları aramadan canla başla uğraşan  BRT personeline ilave olarak gerekli görülen görevlendirmeleri yapmak, kadro tanımları dışına çıkmadan göreve çağırmak mobbing ise uyguladım doğrudur.

Dünya gibi bizim de bu yaşanan süreçten ders çıkartarak devam etmemiz gerekmektedir.Bu süreç emeğin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlamamıza sebep oldu.

Bu dönemde gerek kurumda gerek evlerinde kalarak çalışan, hiç ara vermeden BRT için üreten kahramanlara da bir kez daha  çok teşekkür ediyorum.’ dedi.

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