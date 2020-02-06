  • BIST 123.403
  • Altın 300,824
  • Dolar 5,9854
  • Euro 6,5825
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

BRT Müdürü Özkurt: Çalışanların Menfaatlerini Daha Da İleri Götürmede Hep En Önde Olduk

» »
BRT Müdürü Özkurt: Çalışanların Menfaatlerini Daha Da İleri Götürmede Hep En Önde Olduk
BRT Müdürü Özkurt: Çalışanların Menfaatlerini Daha Da İleri Götürmede Hep En Önde Olduk

BRT Müdürü Meryem Özkurt, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun yönetiminde görev aldığımız ilk günden itibaren işimizin kalitesini yükseltmek, üretim performansını arttırmak ve Kıbrıs Türk Halkı’na en iyi hizmeti sunmak her zaman önceliğimiz olmuştur” dedi.

Bununla birlikte, bu önceliklerin hiç bir zaman çalışanların menfaatlerini arka plana atma, geride bırakma yada azaltma noktasında olmadığını vurgulayan Özkurt, aksine çalışanların menfaatlerini daha da ileri götürmede hep en önde olduklarını söyledi.

Özkurt açıklamasında, “Örneğin uzun süre açılmayan terfileri açtık. Çalışanların çalışma koşullarını ve özlük haklarını düzeltme yoluna gittik.Çalışanların haklarına halel gelmemesi için elimizden geleni yapmaktayız. Bu çerçevede yeni yasa için yönetim kurulu ile birlikte çalışmaktayız. Ancak, sergilenen iyi niyete uygun yaklaşımı yetkili sendikadan maalesef, göremedik” şeklinde konuştu.

Bay Sen’in son yaptığı açıklamayla kamuoyunu yanıltma yolunu seçtiğini belirten Özkurt, açıklamasında, “Üzerinde uzlaşılan metin en son şeklin verilmesi için yönetim kuruluna götürülmüştür. Bazı maddelerde yönetim kurulu üyeleri düzeltme istemiştir. Bu düzeltmeler yapılmadığı için Toplu İş Sözleşmesi’ne imza konmamıştır. Ayrıca imzalanmadığı söylenen Toplu İş Sözleşmesine Maliye Bakanlığı onayı da alınmamıştır. Maliye Bakanlığı onayı alınmayan, yönetim kurulunda hemfikir olunmayan ve düzeltilmesi gereken maddelere son şekli verilmeden bu Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmayacağı kendilerine sözlü olarak bildirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Özkurt, Tüm ilgili tarafların yakından bildiği bu gerçeklere rağmen Sendikanın konuyu ‘siyasi duruş’ iddiasıyla açıklamaya çalışarak, yönetimi haksız şekilde suçladığını kaydeden Özkurt, sendikanın bu yaklaşımını‘art niyet’ olarak nitelendirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar:Ekiplerin erken müdahalesi ile yangın erken zamanda söndürüldü06 Şubat 2020 Perşembe 09:42
  • Ciklos'ta yangına erken müdahale edildi05 Şubat 2020 Çarşamba 23:59
  • Ekonomik Örgütler'den İmar Planı açıklaması05 Şubat 2020 Çarşamba 23:07
  • Akıncı, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklıyor05 Şubat 2020 Çarşamba 21:14
  • Akıncı’dan Van’a taziye mesajı: Birbiri ardına gelen bu üzücü haberler bizi de derinden sarstı05 Şubat 2020 Çarşamba 19:20
  • Gençler şubat tatilinde teknoloji, spor, kültür ve eğlence ile iç içe05 Şubat 2020 Çarşamba 18:35
  • Tatar Yeşilay Temsilcilerini kabul etti05 Şubat 2020 Çarşamba 17:59
  • Arazi Beyanları için hatırlatma05 Şubat 2020 Çarşamba 17:55
  • Sonbahar patates alanları başvuruları devam ediyor05 Şubat 2020 Çarşamba 17:44
  • Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi 3 tasarıyı görüştü05 Şubat 2020 Çarşamba 17:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti