  • BIST 1.077
  • Altın 463,726
  • Dolar 7,4329
  • Euro 8,7968
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "toplam 1265 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 11 kişi taburcu edildi

BRT Müdürü Özkurt:Bay-Sen’in yaptığı eylem değil vandallıktır

» »
BRT Müdürü Özkurt:Bay-Sen’in yaptığı eylem değil vandallıktır
BRT Müdürü Özkurt:Bay-Sen’in yaptığı eylem değil vandallıktır

BRT’de yayınlanan ‘Basın Odası’ programına katılmak üzere BRT’ye gelen Başbakan Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (Bay-Sen) eylemiyle karşılaştı, kurum çalışanları programı yapmayı reddetti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan BRTK Müdürü Meryem Özkurt “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (Bay-Sen) yaptığı eylem değil vandallıktır” dedi.

Özkurt şok eylem adı altında işleri durdurmanın bir yayını engellemenin ancak ‘vandallık’ kelimesiyle açıklanabileceğini belirtti. Özkurt açıklamasında, “Bay-Sen haddini aşmış Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile bağdaşmayacak eylem şekline başvurmuştur. Seçim öncesini fırsat bilerek kendi menfaatlerine yönelik davranmaktadırlar. Bir çok kurumda çeşitli statülerde çalışmış biri olarak ‘sözleşme’nin belli bir süreyi kapsadığını çok iyi biliyorum.

Sözleşmeli personelin belirli periyotlarda akit imzalamasını istemek çalışanı niye korkutuyor? Çalışan ve üreten emeğine güvenen personel yönetimle aynı fikirdedir. Yönetim olarak tek derdimiz BRT’yi daha iyi yarınlara taşımaktır” dedi. Özkurt, “BRT’nin sonunun bazı yok olan kurumlarımız gibi olmasına göz yumamam, ” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilişim Yasası: İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği isyan etti! İşimiz risk altında!03 Eylül 2020 Perşembe 23:35
  • Tatar Associated Press'e konuştu: Ada'da suları bölersek gerginlik kalmaz03 Eylül 2020 Perşembe 23:11
  • BRT'de bu akşam yaşanan eylem sırasında KAPLUMBAĞA twiti atıldı!03 Eylül 2020 Perşembe 22:37
  • Başbakan Tatar'ın BRT'deki programı eylem nedeni ile yapılamadı!03 Eylül 2020 Perşembe 22:25
  • Ayrıldığı eşine telefonda ulaşamadığı gerekçesiyle eşyalarını yaktı03 Eylül 2020 Perşembe 21:12
  • Kapatılan güzellik merkezinden Covid-19 açıklaması03 Eylül 2020 Perşembe 20:33
  • Akdoğan İlkokulunun sekreteri pozitif! Okul yönetimi velilere mesaj gönderdi!03 Eylül 2020 Perşembe 20:14
  • Akıncı: YSK, BRT’nin taraflı yayınları hakkında görevini yapmalı03 Eylül 2020 Perşembe 20:02
  • KKTC'de 2 internet haber sitesine erişim engeli03 Eylül 2020 Perşembe 19:37
  • KKTC'de bugün 17 vaka! Vakalardan biri yerel03 Eylül 2020 Perşembe 19:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti