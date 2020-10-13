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BRT Müdürü Özkurt:Bütün adaylara eşit şekilde yer verilmektedir

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BRT Müdürü Özkurt:Bütün adaylara eşit şekilde yer verilmektedir
BRT Müdürü Özkurt:Bütün adaylara eşit şekilde yer verilmektedir

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, seçim sürecinde tüm adaylara eşit şekilde yer verilmekte olduğunu ve BRT’de programlara katılımın kura ile belirlendiğini ve demokratik bir seçim sürecine katkı koymanın ilke olarak benimsendiğini açıkladı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, yaptığı yazılı açıkılamada, başarılı bir seçim gecesinin ardından Pazartesi sırasıyla Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı,YSK Başkanı Narin Şefik’le telefon bağlantısı gerçekleştirildiğini, daha sonra sırasıyla gazeteci Aytuğ Tűrkkan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, CTP milletvekili Erkut Şahali, gazeteci Hasan Hastürer ile YDP Genel Baskanı Erhan Arıklı’nın konuk edildiğini aktardı.

Özkurt, yine eşitlik ilkesine uyarak Baykan Gürses’in hazırlayıp sunduğu 45+ programına UBP Genel Sekreteri Ersan Saner ve TDP milletvekili Zeki Çeler’in davet edildiği bilgisini verdi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Özkurt, “Seçim propagandalarının başlayacağı 14 Ekim tarihinden itibaren ikinci tura kalan iki adayın temsilcilerini sırasıyla eşit şartta ve eşit sayıda programlara konuk edeceğimizi kamuoyuna duyururuz” dedi. 

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