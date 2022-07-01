BRT Müdürü Özkurt’un kararı değişmedi

Yüksek Mahkeme, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin 7 Haziran 2022 tarihli kararı ile seçim ve halkoylaması yasasında düzenlenen suçla ilgili vermiş olduğu 2 ay 20 gün sürelik hapislik cezasının istinaf kararını açıklandı.
Yüksek Mahkeme kararı değişmedi.
Yüksek Mahkeme, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin 7 Haziran 2022 tarihli kararı ile seçim ve halkoylaması yasasında düzenlenen suçla ilgili vermiş olduğu 2 ay 20 gün sürelik hapislik cezasının istinaf kararını açıklandı.
Yüksek Mahkeme kararı değişmedi.
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