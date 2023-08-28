BRT ve Hala Sultan Camisinin Ödenmemiş Elektrik Akımları Bakiye ve taksit borçları yüzünden kesildi

TÜM UYARILARIMIZA RAĞMEN YÜKSEK BORCU OLAN KURUM VE KURULUŞLARIN ELEKTRİK KESİMLERİ BAŞLAMIŞTIR,

Brt ve Hala Sultan Camisinin Ödenmemiş Elektrik Akımları Bakiye ve taksit borçları yüzünden kesmiş Bulunmaktayız.

El-Sen, Kıb Tek ’e birikmiş Elektrik borçları ve taksitlerinin ödenmemesi durumunda her gün için kesintilere devam edecektir. Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.

Ahmet Tuğcu

El-Sen Genel Sekreteri

El-Sen Yönetim Kurulu(a)