BRT Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı, Çobanoğlu’nun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi

Doratlı yayımladığı taziye mesajında, Kıbrıs Türkü’nün önemli bir değerini yitirdiğine işaret etti.

Doratlı’nın mesajı şöyle;

‘Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) uzun yıllar Müdürlük ve daha sonra da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüş olan ve değerli emekleri ile ismini kurumun belleğine silinmez bir şekilde kaydetmiş bulunan Sn. Hüseyin Çobanoğlu’nun vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.

Sn. Çobanoğlu, sadece BRTK için değil, üstlenmiş olduğu kamu yayıncılığı görevlerinde, yönetim seviyesi dahil, her kademe ortaya koyduğu başarılar ve sayısız habercinin yetişmesine koyduğu katkılar ile, özelde Kıbrıs Türk Basını ve genelde de Kıbrıslı Türkler için çok önemli bir değerdi.

Sn. Çobanoğlu’nun ebedi istirahatgahına uğurlanmasından önce, çok önemli hizmetlere imza attığı Kurumumuz’da bugün (21.07.2022 tarihinde) düzenlenecek tören ile, kendisine olan derin saygımızı, bütün çalışma arkadaşlarımız ile birlikte bir kez daha orayaya koyacağız.

Başta yaslı ailesine ve BRTK çalışanları olmak üzere, bütün basın camiamıza ve Kıbrıs Türk Halkı’na en derin taziyelerimi sunarım.’