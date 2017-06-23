BRT'de baram grevi

Bay-Sen, çalışanların dini ve milli bayramlarda yaptığı ek mesailerin 2016’nın Ağustos ayından itibaren ödenmemesi nedeniyle BRTK’da bayramda eylem yapılacağını duyurdu.

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı, yazılı açıklamasında, Başbakan Özgürgün’ün “Kamu çalışanlarının 2017 Nisan ayı ek mesaileri bayram öncesinde ödenecek” açıklamasına rağmen BRTK çalışanlarının ek mesailerinin ödenmediğini ve BRTK çalışanlarına, eylem dışında bir yol bırakılmadığını savundu.

Sakallı çalışanların Hakan Çakmak’ın vefatı nedeniyle üzüntü yaşadıklarını, diğer yandan ise Kurum yönetiminin çalışanlara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle buruk olduklarını kaydetti.

Sakalı, “Bu vesileyle tüm BRT çalışanlarının ve bizi bu mübarek günde eylem yapmak zorunda bırakan BRTK yönetimi ve Hükümetin Ramazan Bayramını kutlarız” dedi.