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BRT'de başsavcılık görüşü TİS uygulanabilir ama yönetim uygulamıyor!

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Başbakan’ın talebi üzerine görüş veren Başsavcılık BRTK’da TİS uygulanabilir dedi BRTK Müdürü buna rağmen TİS’in gereklerini yerine getirmeyeceğini söyledi.
BRT'de başsavcılık görüşü TİS uygulanabilir ama yönetim uygulamıyor!

 

İşte BRT'de örgütlü BAY-Sen tarafından yapılan açıklama;

Başbakan’ın talebi üzerine görüş veren Başsavcılık BRTK’da TİS uygulanabilir dedi BRTK Müdürü buna rağmen TİS’in gereklerini yerine getirmeyeceğini söyledi.


Bugün Sayın Başbakan’la Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulanması ve var olan sorunların çözülmesi için yaptığımız görüşmeler neticesinde Başbakan, Müsteşarı Ömer Köseoğlu’nu sorunun giderilmesi için görevlendirdi. Müsteşar Köseoğlu, Başsavcılık’tan, Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulanması konusunda seçim yasaklarının herhangi bir engel teşkil edip etmediği yönünde görüş alacağını ve sendikaya ileteceğini belirtti. Köseoğlu daha sonra sendikaya Başsavcılık’tan “17 Haziran’da imzalanan sözleşmenin uygulanması konusunda herhangi bir sakınca olmadığını ve Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulanableceği” görüşünü belirttiğini tarafımıza iletti.

 

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu ilgili raporu BRTK Müdürü’ne de ilettiğini kaydetti. Bunun üzerine Sayın BRTK Müdürü ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Başsavcılık raporunun kendisine ulaşıp ulaşmadığını sordum ve geldiğini teyit etmesi üzerine Sayın BRTK Müdürü’ne hayırlısı olsun dileklerini ilettim. Sayın BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt ise Toplu İş Sözleşmesi’ni uygulayıp uygulamamanın kendi elinde olduğunu ve kendisinin uygulamayacağını söyledi. ÖZKURT, “BENİ GÖREVDEN ALABİLİRLERSE ALSINLAR” DİYEREK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ’Nİ UYGULAMAYACAĞINI DİLE GETİRDİ. Sayın Müdür bu kararını Başbakan’a danışmadan uygulamaya çalışıyor. 

 

Bu gelişmenin ardından kendisine bu konuşmayı basına servis edeceğimi söylediğimde ise “Sen bir hainsin İbrahim” diyerek telefonu yüzüme kapattı. Oysa sendikanın yapmak istediği çalışanın hakkını aramak ve haklı mücadelesini desteklemektir.

 

Dün akşam gerçekleştirdiğimiz şok eylemin ardından, yasaları bilmeyen Sayın Müdür’ün polise şikayette bulunması üzerine polis bugün tamamen demokratik ve yasal bir hak olan eylemimizle ilgili ifadelerimizi aldı.

 

Saygılarımızla

 

 İbrahim Kanat

 Bay-Sen yönetim Kurulu (a)

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