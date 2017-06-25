BRT'de Grev!

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı yaptığı yazılı açıklamada, Bay-Sen’in BRT’de 05.00 itibarıyla grev başlattığını, greve sendika üyelerinin yüzde 98’inin katıldığını, küçük bir kısmının ise grev kırıcılığı yaptığını belirtti.
Sakallı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’le Ulusal Birlik Partisi’nde yer alan bayramlaşma etkinliğinde görüştüklerini; Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ve BRTK BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çobanoğlu’nun ise grev yerini ziyaret ettiğini ve ödemelerin yapılacağına dair sözler verdiklerini bildirdi.
Sakallı, Bay-Sen’in bugün tam gün yapacağını açıkladığı grevi saat 23.00’te sona erdirme ve grevi yumuşatma kararı aldığını açıklarken, bu çerçevede yarın ve 27 Haziran Salı günü grevi 07.00-18.00 ile 19.30-23.00 saatleri arasında yapma kararı aldığını duyurdu.
Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı, 10 aylık ek mesailerin haziran sonuna kadar ödenmemesi halinde, gerekirse süresiz greve gideceklerini de vurguladı.
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