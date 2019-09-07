BRT'de iki yeni terfi daha! Onların da işe gitmedikleri ortaya çıktı! Toplam işe gitmeden terfi alan üç oldu!

Gazeddakıbrıs’ın haberine göre, yıllardır işe gitmeyen Cem Emre ile birlikte, yine yıllardır işe gelmeyen veya gelip de hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeyen Cafer Özsoykal ve Mehmet Kozan Pakkaner de terfi ettirildi…

Gazeddakıbrıs’ın haberine göre, yıllardır işe gitmeyen Cem Emre ile birlikte, yine yıllardır işe gelmeyen veya gelip de hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeyen Cafer Özsoykal ve Mehmet Kozan Pakkaner de terfi ettirildi…

BRTK’da yıllardır işe gelmeyen Cem Emre’nin amir yapılması niyeti ile derece verilmesinin yankıları sürüyor.

Gazeddakıbrıs, “BRTK’da işini yapmayan ödüllendiriliyor” başlıklı haberinde, Cem Emre ile birlikte, yine yıllardır işe gelmeyen veya gelip de hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeyen Cafer Özsoykal ve Mehmet Kozan Pakkaner’in de terfi ettirildiği yazdı. Habere göre, her iki isim de birinci dereceden, amirliğe yükseltildi.

Emekliliğine 3 ay kala terfi aldı!

Kurumda birinci dereceden kameraman olan Cafer Özsoykal’ın, geçtiğimiz haftalarda amirliğe yükseltildiği ifade edilirken, yıllardır sorumluluklarını yerine getirmediği ve daha önceki yıllarda başarısız olduğu için de terfi alamadığı da ileri sürüldü.

Haberde Özsoykal’ın emekliliğine 3 ay kaldığına da yer verildi, emekliliğe 3 ay kala böyle bir terfinin olması ise bu adımın emekliliğe yönelik olduğu şüphesini uyandırdığı yorumu yapıldı.

Disiplinsizlikten defalarca uyarı aldı, amir yapıldı!

BRTK’daki bir diğer tartışmalı terfinin ise, Mehmet Kozan Pakkaner’e verildiği ifade ediliyor.

Geçmiş müdürler tarafından disiplinsizlik gerekçesiyle pek çok kez uyarıldığı ve bir önceki dönem de atamalardan elendiği belirtilen Mehmet Kozan Pakkener’in birinci dereceden radyo programcısı memurluğundan, amirliğe atandığı kaydedildi.

BRTK’daki işinden çok dışarıdaki işleriyle ilgilendiği de iddia edilen Pakkener’in aynı diğer isimler gibi kurumda yıllardır verimsiz olduğu ve sorumluluklarını yerine getirmediği de ileri sürüldü.

Amirlik kavgası

Haberde, BRTK’da boş olan amirlik pozisyonunu kapmak için kurum içerisinde birinci derece personeller arasında çekişme olduğu ve kimin hangi makamı kapacağına dair gerginlikler de yaşandığı da yazıldı.