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BRT’de kan bağış kampanyası düzenlendi

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BRT’de kan bağış kampanyası düzenlendi
Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını belirterek, herkesin organ bağışı konusunda duyarlı olmasını istedi.

Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Koordinasyon Kurulu’nun organ bağışı konusunda başvuru kabul etmeye devam ettiğini de belirterek, kişilerin Koordinasyon Kurulu sekretaryasına başvurarak organlarını bağışlayabileceklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ve Thalassaemia Derneği işbirliğinde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) düzenlenen kan bağışı kampanyasında yaptığı konuşmada, kan bağışının önemine vurgu yapıp, organ bağışı konusunda duyarlı olunmasını istedi.

“KAN BAĞIŞI ETKİNLİKLERİ ARTTI”

Faiz Sucuoğlu, kan toplama aracının hizmete başlamasıyla kan bağışı etkinliklerinin de artmaya başladığını ve ilginin yüksek olduğunu söyledi.

Kan toplama aracında 3 kişinin aynı anda kan verebileceğini kaydeden Sucuoğlu, araç önüne konulan ekstra koltuklar ile birlikte bir anda 6-7 kişiden kan alınabildiğini ifade etti.

Sucuoğlu, aylık bin 500 ile 2 bin ünite kana ihtiyaç olduğunu ancak toplanan kanın 800 ile bin 200 ünite arasında olduğunu belirtti. Her ay 2 kez olmak üzere 600 ünite thalasseamia hastasına kan verilmesi gerektiğini de söyleyen Sucuoğlu, toplanan kan sayısının düşük olması nedeniyle zaman zaman bunun aksadığını kaydetti.

Türkiye Kızılay Derneği tarafından KKTC'ye bağışlanan kan bağış aracının kullanıldığı kan bağışı organizasyonda Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği personelleri görev yaptı.

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