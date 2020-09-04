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BRT'de şok eylem düzenleyen çalışanlar polise ifade vermeye çağrıldı

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BRT'de şok eylem düzenleyen çalışanlar polise ifade vermeye çağrıldı
BRT'de şok eylem düzenleyen çalışanlar polise ifade vermeye çağrıldı

BRT'de dün akşam gerçekleşen şok eylemde yer alan bazı BRT çalışanlarının, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Kanlı ve BRT Müdürü Özkurt'un şikâyetleri üzerine Lefkoşa Adlı Şube'ye ifade vermeye çağırıldıkları öğrenildi.

 

NE OLDU?

BRT’de örgütlü sendika Başbakan Tatar'ın katılacağı program öncesinde  stüdyoya girdi, ‘şok eylem’ ilan etti, Başbakan Ersin Tatar’ın katılacağı ‘Basın Odası’ programı ise yapılamadı.

Sendika kurumda sorunlar çözülmediği sürece Başbakan Tatar'ın katılacağı programlarda ayni uygulamayı yapacağını duyurdu.

Olaylar sırasında Polis mensupları  da BRT’ye gelirken ‘Basın Odası’ programı, program yapımcılarının önerisi ile iptal edildi. Daha sonrasında Başbakan Ersin Tatar BRT kurumundan ayrıldı.

BRT’de bir süredir ‘toplu sözleşme’ ile ilgili özellikle ‘akitli’ personel ile yönetim arasında sorun yaşanıyordu.

KKTC'de 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak ve Başbakan Tatar'da iktidardaki UBP'nin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanı adayı.

 

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