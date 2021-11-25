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BRT’de Uzlaşı Sağlandı; Grev Sona Erdi

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BRT’de Uzlaşı Sağlandı; Grev Sona Erdi
BRT’de Uzlaşı Sağlandı; Grev Sona Erdi

SAAT 14:00’TE BRTK’DE 43 PERSONEL İLE KURUM ARASINDA İKİLİ HİZMET AKDİ İMZALANACAK… BAŞBAKAN SUCUOĞLU DA TÖRENDE HAZIR BULUNACAK
SUCUOĞLU: “OLMASI GEREKEN ZATEN BUYDU”
KANAT: “43 PERSONELİN EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALMALARINI SAĞLADIĞI İÇİN BAŞBAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ”
AKTAN: “16 YILDIR KANAYAN YARAYI BAŞBAKANIMIZ TEDAVİ ETTİ”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) ikinci gününde olan grev, varılan uzlaşı ile sona erdi. Toplu İş Sözleşmesi’nden (TİS) yararlanamayan 43 çalışan, bugün saat 14:00’de yapılacak imza töreni ile TİS kapsamına dahil edilecek. Törene Başbakan Faiz Sucuoğlu da katılacak.
BRT’de 43 çalışanın Toplu İş Sözleşmesi’ne dâhil edilmediği gerekçesiyle dün başlayan grev, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile BRTK Çalışanları Sendikası’nın (Bay-Sen) uzlaşıya varması ile son buldu.
Varılan uzlaşı sonrası Bay-Sen’i makamında kabul eden Başbakan Faiz Sucuoğlu, 43 çalışanın ikili hizmet akitlerinin imzalanması ve Toplu İş Sözleşmesi’ne dahil edilerek bundan doğan haklarını almaları hususunda Savcılık’tan beklenen olumlu görüşün geldiğini duyurdu.
“Bana göre zaten olması gereken buydu ama böyle bir görüşün alınması zorunluluğu doğdu. Haklı çıktık, olumlu görüş gelmesi bizi sevindirmiştir” diyen Sucuoğlu, Sendika’ya ve çalışanlara hayırlı olmasını diledi.
BRT’ye verdiği değerden bahseden Sucuoğlu, önümüzdeki süreçte de problem yaratma değil, çözme niyetinde olacaklarını vurguladı.
Görüşmede konuşan Bay-Sen Genel Başkanı İbrahim Kanat ise, Başbakan Sucuoğlu’na 43 personelin mağduriyetini giderdiği ve emeklerinin karşılığını almalarını sağladığı için teşekkür etti.
Kanat’ın ardından Bay-Sen Basın Sorumlusu Mehmet Aktan da söz alarak, Sucuoğlu’na teşekkürlerini sundu.
Aktan konuşmasında, “BRT’de 16 yıldır kanayan yarayı Başbakanımız Doktor Faiz Sucuoğlu tedavi etti. Biz Başbakanımızın bunu yapacağını biliyorduk” dedi.

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