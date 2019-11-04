BRT'den Barolar Birliği Başkanı'na sansür!

Barolar Birliği ve Baro Konseyi Başkanı Hasan Esendağlı ,UKÜ’de gerçekleşen Kongre’de yapılan açılış konuşmalarını hem TV haberlerinde hem de hazırladığı bültende servis eden BRT'nin , diğer konuşmacıların söylediklerine yer verirken; kendisinin konuşmamın içeriğine yer vermediğini geçtiğini belirtti.

Esendağlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sansürün ekşimsi tadını hissetmek de varmış meğer. Geçtiğimiz Cuma günü UKÜ’de gerçekleşen Kongre’de yapılan açılış konuşmalarını hem TV Haberleri’nde hem de hazırladığı bültende servis eden BRT, diğer konuşmacıların söylediklerine yer verirken; benim konuşmamın içeriğini tamamen pas geçti. Oysa çok aksi bişey söylediğimi de düşünmüyorum. Konuşmamın özeti, Kıbrıs’ta çözüm görüşmelerine son verilmesi ve iki devlet esasının benimsenmesi gerektiğini ifade eden; ayrıca Kıbrıs’ta söylenmesi gereken son sözün ne olduğunu Türkiye’de düzenlenen konferansta belirlediklerini ifade eden T.B.B Başkanı Sn. Metin Feyzioğlu’na küçük bir cevaptan ibaretti. Bu cevabın içeriği de, Self determinasyon hakkı ve bağımsızlık bildirgesinde yer alan federal çözüm hedefi çerçevesinde, Kıbrıs’ta böylesi bir politika değişikliği yapmaya yetkili tek makamın Kıbrıs Türk Halkı olduğu ve Kıbrıs’ta söylenecek son sözü de Kıbrıslıların söylemesi gerektiği idi.