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BRT’den Kansere Karşı Farkındalık Etkinliği’ne öncülük

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BRT’den Kansere Karşı Farkındalık Etkinliği’ne öncülük
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), kanserde farkındalık yaratma adına, yarın, etkinlik düzenliyor.

BRT sitesi içerisinde 10.00-11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde yapılacak. 

BRTK’den yapılan açıklamaya göre, etkinlikle, ülkede kanser hastalığının varlığına ve ondan korunmanın yollarına dikkat çekmek amaçlanıyor. Bu çerçevede saat 10.00’da kurum koruluğunda oluşturulan parkurda ilk olarak 10 dakikalık bisiklet sürüşü gerçekleştirilecek. 

Ardından, kurum binası ana girişi önünden başlayan bir yürüyüş yapılacak. Tüm etkinlikler canlı yayınla ekrana taşınacak. BRT HD Stüdyosu’ndan hafta içi her gün saat 10.00’dan itibaren gerçekleşen “BRT’de Sabah” programı, bu kez, kanser farkındalık etkinliği ile izleyiciyle buluşacak.

 Bayrak Radyosu’nda her sabah yayınlanan “45 Dakika” programı da bu konuya ayrılacak.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin de stant kuracağı etkinlikle, ülkede 3’te 1’ini oluşturan meme kanseri başta olmak üzere, tüm kanser türlerine karşı farkındalık kazandırılması ve erken teşhisin öneminin bir kez daha vurgulanması amaçlanıyor.

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