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BRTK Bütçesi komitede onaylandı

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BRTK Bütçesi komitede onaylandı
BRTK Bütçesi komitede onaylandı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla onaylandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, bu sabah toplanan komite, gündeminde bulunan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy çokluğu ile kabul etti.

Komite daha sonra, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı görüşerek madde madde oyladı.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı, bu tür şirketlerin “kuruluş ve faaliyet izinlerine, ana sözleşme ve tüzük değişiklikleri ile hisse devirlerine, yöneticilerine, düzenleyecekleri sözleşmelere, işlem sınırlama, faaliyet izinlerinin iptaline, birleşme, devir ve tasfiyelerine, muhasebe, raporlama ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemeyi” amaçlıyor.Komite toplantısına, davetli ve görevliler de katılarak görüşlerini ifade etti.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan komitede, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç yer aldı.

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