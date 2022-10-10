  • BIST 3.590,76
  • Altın 1001.996
  • Dolar 18.5808
  • Euro 18.0438
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığı yüzünden savaşa girecek mi?

BRTK bütçesi Meclis’te

» »
Meclis Genel Kurulunda TAK bütçesinin ardından Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ele alındı.
BRTK bütçesi Meclis’te

İlk olarak Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay tasarıya ilişkin raporu okudu.

-Barçın

Ardından CTP Milletvekili Devrim Barçın tasarıya ilişkin söz aldı. 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası'na uygun şekilde hazırlanması gerektiğini söyleyen Barçın, kurumların bütçelerinin de tasarıda yer alması gerektiğini söyledi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nda personel giderleri konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu ifade eden Barçın, ayrıca kurumda yasaya aykırı şekilde “part time” personel çalıştırıldığını kaydetti.

 

İş yasasına göre ister özel sektör ister kamuda olsun, normal çalışma saatleri dışında çalıştırılanların buna göre bir ödeme alması gerektiğini anlatan Barçın, düzensiz mesai çalışan kişilerin de düzensiz mesai ödeneği alması gerektiğine işaret etti.

Barçın, BRT’nin bir devlet kurumu olduğuna işaret ederek bütçe ödeneklerinin İş Yasası kurallarına göre hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Kurumda şu an part time olarak istihdam edilen ama full time çalışan, ayrıca 9 aydır ek mesai almayan çalışanlar bulunduğunu ifade eden Barçın, diğer taraftan sigorta yatırımlarının gerçek maaşlar üzerinden yapılmadığını da ifade etti. Barçın, böylece hem Sosyal Sigortalardan, hem de çalışanların emeklilik haklarından çalındığını dile getirdi.

Devrim Barçın, bunun, Çalışma Bakanlığı tarafından bir ihbar kabul edilmesini ve BRT çalışanlarının gerçek maaşları üzerinden yatırımlarının yapılmasının sağlanmasını istedi.

Yapılanın bir suç olduğunu vurgulayan Barçın, hem çalışanlara hem de sendikaya da hakkını arama çağrısı yaptı.

Hastanelerdeki hademelerin durumunu da tekrarlayan Barçın, devletin kaçak ve kayıt dışı işçi çalıştırdığını savundu, hastanede çalışan hademenin başına bir şey gelse çalıştığı hastaneden hizmet alamayacak noktada olunduğunu belirtti.

31 Aralık 2021’de biten toplu sözleşmesinin yenisinin Maliye Bakanlığıyla mutabakata varılmasına rağmen imzalanmadığını da kaydeden Barçın, Çalışma Bakanlığının sendikalar ve işverenler arasında arabuluculuk görevi yapmasını talep etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılmıyor"10 Ekim 2022 Pazartesi 15:41
  • Toprak Ürünleri Kurumu 3 milyon 38 bin 630 ABD doları borçlandı10 Ekim 2022 Pazartesi 15:17
  • Çöplüklerdeki yangınlar sürüyor!10 Ekim 2022 Pazartesi 15:08
  • Hükümete Cuma gününe kadar süre...10 Ekim 2022 Pazartesi 15:05
  • Yıllık gıda enflasyonu yüzde 123.39 ile rekor kırdı10 Ekim 2022 Pazartesi 15:03
  • En Çok Boşanma Lefkoşa’da10 Ekim 2022 Pazartesi 14:59
  • Güngör ihalesi yine iptal!10 Ekim 2022 Pazartesi 14:12
  • Toplamda 22 Adet Yangın Meydana Gelmiştir10 Ekim 2022 Pazartesi 13:50
  • Bir Haftada 57 Kaza Gerçekleşti!10 Ekim 2022 Pazartesi 13:44
  • Erhürman: Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na ret oyu vereceğiz10 Ekim 2022 Pazartesi 13:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti