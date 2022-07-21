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BRTK Eski Müdürlerinden Hüseyin Çobanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Eski Müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu için bugün BRT’de tören düzenlendi.
BRTK Eski Müdürlerinden Hüseyin Çobanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

 


Çobanoğlu için uzun yıllar emek verdiği BRT Kurumu’nda tören düzenlendi. 

Törende ilk olarak Hüseyin Çobanoğlu’nun özgeçmişi okundu.

Özgeçmişin okunmasının ardından BRT Personeli adına Personel ve İdari İşler Amiri Gül Uzun Arıkhan, BRTK Yönetim Kurulu başkanı Salih Can Doratlı, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuştu.

 

 

 

Tatar’ın konuşmasının ardından Çobanoğlu’nun naaşının önünden saygı geçişi yapıldı.

 

 

Tören Çobanoğlu’nun alkışlarla BRT’den uğurlanması ile sona erdi.

Çobanoğlu’nun cenazesi öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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