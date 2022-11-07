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BRTK ile Bay-Sen toplu iş sözleşmesi imzaladı

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ile BRTK Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) arasında çalışanların haklarıyla ilgili toplu iş sözleşmesi imzalandı.
BRTK ile Bay-Sen toplu iş sözleşmesi imzaladı

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da, Başbakan Ünal Üstel’in huzurunda ve Maliye Bakanı Alişan Şan’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, toplu iş sözleşmesne BRTK Müdürü Meryem Özkurt ile Bay-Sen adına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kanat imza koydu.

Başbakan Üstel, BRTK’nın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde büyük payı olduğunu ifade ederek, hükümetleri döneminde imzalanan toplu iş sözleşmesine tüm BRTK çalışanlarının ilk kez dâhil edildiğini ve kurumda görev yapan tüm çalışanların özlük haklarının teminat altına alındığını belirtti.

Üstel, hükümette oldukları sürece tüm kamunun ve kurum çalışanlarının mağduriyetlerinin çözümü için çalışacaklarını ifade ederek, imzalanan toplu iş sözleşmesinde emeği geçen tüm taraflara teşekkür etti.

BRTK Müdürü Özkurt da törende yaptığı konuşmada, imzalanan sözleşmenin ilk kez tüm BRTK çalışanlarını kapsadığını ifade etti.

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