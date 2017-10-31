BRTK karıştı: Yönetim Kurulu Başkanı seçilemedi!

Yenidüzen'in haberine göre, Yönetim Kurulu’nun Hükümet UBP kanadı temsilcisi ve mevcut Başkan Hüseyin Çobanoğlu’nun yanı sıra, Yönetim Kurulu’nun Hükümet DP kanadı temsilcisi Ozan Erenay’ın da Başkan adayı olduğu öğrenildi.
Yönetim Kurulu’nun Hükümet DP kanadı temsilcisi Ozan Erenay’ın adaylıktan çektirilmeye çalışıldığı da elde edilen bilgiler arasında…
BRTK’da Yönetim Kurulu Başkanlık seçimi için bugün yeniden toplanacak.
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