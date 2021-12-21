BRTK kuruluş yıldönümü nedeniyle Özkurt çeşitli ziyaretler yaptı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) kuruluş yıldönümü nedeniyle BRTK Müdürü Meryem Özkurt çeşitli ziyaretler yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edilen Özkurt, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile de bir araya geldi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’u kabulünde BRT’ye yaptığı ziyarete değinerek, özellikle Haber Merkezi ve Kantara ile Selvili Tepe’de çalışan teknik personelin katkılarınınn önemine işaret etti.

BRTK’nın, hem yurt içinde, hem de yurt dışında gelişen olayları, saatinde ve doğru bir şekilde, aktardığını vurgulayan Tatar, BRT’nin Kıbrıs Türk halkının gerçek sesi olduğunu söyledi.

Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun diğer özel kanalların da gelişmesinde bir mutfak olarak önemli görevler yaptığını belirterek, BRT’nin Kıbrıs Türk yayıncılığına çok önemli hizmetleri geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi döneminde BRT’nin özellikle eğitime katkılarının önemini de vurguladı.

BAŞÇERİ

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükleçisi Ali Murat Başçeri de Meryem Özkurt’u kabülünde, 25 Aralık 1963’te Kıbrıs Türkü’nün sesi olmak ve Kıbrıs Türkü’nün yaşadıklarını dünyaya duyurabilmesi için çıkılan yolda BRT’nin bugün geldiği noktayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Dijital çağda medya okur yazarlığının klasik yayıncılıktan farklı bir noktaya evrildiğini ifade eden Başçeri, Kıbrıs Türk medyasında bu dönüşümün yaşanmasında BRTK’nın yine öncü bir rolü olacağını ifade etti.

BRTK’nın yaptığı yayınların, Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesinin, bu adadaki varlığının uluslararası topluma duyurması açısından önemli olduğunun altını çizen Başçeri, “Türkiye Cumhuriyeti olarak biz de bu hedefe ulaşılması için BRTK’nın her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.

ÖZERSAY

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da BRTK’yı Kıbrıs Türk halkının verdiği ve vermekte olduğu varoluş mücadelesinde bir simge olarak gördüklerini söyledi.

BRTK personelinin salgın döneminde bile sağlığını riske atarak çalışmaya, halkı bilgilendirmeye devam ettiğini söyleyen Özersay, parti olarak bu emeği takdir ettiklerini dile getirdi.

Özersay, “Özellikle ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle yeni bir mücadele vermemiz gerekeceğini düşünüyoruz, fakirleşmeye karşı alım gücünü artıracak ve ekonomiyi, devleti tekrar ayağa kaldıracak bir mücadele dönemine giriyoruz. Bu yeni dönemde de ben BRT’nin çok önemli bir misyon yerine getireceğine inanıyorum” dedi.

ARIKLI

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da BRT’nin Kıbrıs Türkü’nün sesi soluğu, dünyaya açılan penceresi olduğunu belirterek, “BRT’yi gözümüz gibi görüyoruz ve o şekilde kalmasını arzu ediyoruz” ifadesini kullandı.

BRT’de objektif yayıncılığın en güzel örneklerini görmekten mutluluk duyduğunu kaydeden Arıklı, “ özellikle 23 Ocak seçimlerine giderken BRT mevcut tarafsızlığına aynen devam eder diye umuyorum ve önümüzdeki günlerde çok daha güzel bir BRT ile karşılaşmayı umut ediyorum” dedi.

ÖZKURT

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt da ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, 25 Aralık 1963’de bir avuç kahraman tarafından kurulan Bayrak Radyosu’nun bugün 3 televizyon kanalı, 6 radyosu, sosyal medyası ve web sitesi ile yayın hayatına devam ettiğini söyledi.

BRT’nin ülkedeki yayın kuruluşlarına hizmet ve öncülük ettiğini kaydeden Özkurt, Pandemi döneminde doğru haberin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını; bu dönemde KKTC halkının doğru bilgiyi BRT’den öğrendiğini belirtti.

Kamu yayıncısı olarak BRT’nin faaliyetlerine işaret eden Özkurt, yüzyüze eğitimin olmadığı dönemde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde BRT 2’nin eğitim kanalına çevirildiğini ve eğitime hizmet edildiğini anımsattı.

BRTK Müdürü Özkurt ziyaretlerinde yetkilileri 24 Aralık’da düzenlenecek kuruluş yıldönümü resepsiyonuna da davet etti.