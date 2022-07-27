BRTK Müdürü Meryem Özkurt tahliye oldu

Seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesi ile 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve 7 Haziran’dan bu yana Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt tahliye oluyor.

Cezaevinden bu sabah saat 08.30’da tahliye edilen olan Meryem Özkurt’u BRT ve bazı basın çalışanları ile ailesi karşıladı.

Özkurt, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket ettiği ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymadığı için Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.

Aleyhindeki iki davadan suçlu bulunan Özkurt, ilk davadan 2 ay, ikinci davadan 20 gün hapislik cezasına çarptırılmış ve Mahkeme Özkurt’un her iki cezayı birlikte çekmesine hükmetmişti.

Kararın ardından Özkurt’un avukatı istinaf başvurusunda bulunmuş ancak Yüksek Mahkeme kararı değiştirmemişti.