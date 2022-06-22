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BRTK Müdürü Meryem Özkurt'un istinaf duruşması süresiz ertelendi

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt'un duruşması süresiz ertelendi, tutukluluğu sürüyor.
BRTK Müdürü Meryem Özkurt'un istinaf duruşması süresiz ertelendi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt'un tutukluluğu sürüyor...

İSTİNAF DURUŞMASI SÜRESİZ ERTELENDİ

Seçim yasakları sürdüğü sırada Geçitköy Barajı'nın 'yeniden' açılış töreni BRT'den canlı olarak yayınlanmıştı, Özkurt'un istinaf duruşması süresiz ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'den KKTC'ye sağlanan suyun boru hattında kopma meydana gelmiş ve yaklaşık 8 ay boyunca Geçitköy Barajı'na su akışı gerçekleştirilememişti.

Söz konusu sorun 6 Ekim 2020'de tamamen giderilmiş ve su akışı yeniden sağlanmıştı.

11 Ekim 2020'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde seçim yasaklarının sürdüğü dönemde su akışının yeniden sağlanmasıyla ilgili tören düzenlenmiş ve bu tören de BRTK dahil olmak üzere birçok özel kanalda da canlı olarak yayınlanmıştı.

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