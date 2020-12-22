BRTK Müdürü Özkurt, 2. Cumhurbaşkanı Talat’ı ziyaret etti

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, BRTK’nın 57’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ı ziyaret etti.

Meryem Özkurt ziyarette, Bayrak Radyosu’nun ilk kez 25 Aralık 1963’te bir avuç kahraman tarafından kurulduğunu söyledi.

Bayrak radyosunun o dönemde Kıbrıs Türkü’ne moral kaynağı olduğunu dile getiren Özkurt, bugün ise sahip olduğu televizyon ve radyo kanallarıyla tüm toplumun sesi olmayı sürdürüdüğünü belirtti.

Özkurt, BRTK’nın kuruluş yıldönümü resepsiyonunun bu yıl pandemi nedeniyle yapılamayacağını ancak tam gün canlı yayınların olacağını kaydetti.

2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ise, BRT’nin kuruluş amacının varoluş kaygısı yaşayan bir toplumun moralini yükseltmek olduğunun altını çizdi. BRT’nin bundan sonraki yaşamında da çok önemli görevleri olacağını söyleyen Talat, Kurumun, Kıbrıs Türkü’nün tecritine rağmen halkın sesi olmayı sürdüreceğini vurguladı.