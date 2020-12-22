  • BIST 1.406
  • Altın 459,391
  • Dolar 7,6230
  • Euro 9,3407
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli:16'sı yerel 17 pozitif vaka!

BRTK Müdürü Özkurt, 2. Cumhurbaşkanı Talat’ı ziyaret etti

» »
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, BRTK’nın 57’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ı ziyaret etti.
BRTK Müdürü Özkurt, 2. Cumhurbaşkanı Talat’ı ziyaret etti

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, BRTK’nın 57’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ı ziyaret etti.

Meryem Özkurt ziyarette, Bayrak Radyosu’nun ilk kez 25 Aralık 1963’te bir avuç kahraman tarafından kurulduğunu söyledi.

Bayrak radyosunun o dönemde Kıbrıs Türkü’ne moral kaynağı olduğunu dile getiren Özkurt, bugün ise sahip olduğu televizyon ve radyo kanallarıyla tüm toplumun sesi olmayı sürdürüdüğünü belirtti.

Özkurt, BRTK’nın kuruluş yıldönümü resepsiyonunun bu yıl pandemi nedeniyle yapılamayacağını ancak tam gün canlı yayınların olacağını kaydetti.

2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ise, BRT’nin kuruluş amacının varoluş kaygısı yaşayan bir toplumun moralini yükseltmek olduğunun altını çizdi. BRT’nin bundan sonraki yaşamında da çok önemli görevleri olacağını söyleyen Talat, Kurumun, Kıbrıs Türkü’nün tecritine rağmen halkın sesi olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ehliyet Yenileme Birimi vezneleri bugünden itibaren mesai saatleri sonrasında ve cumartesi günleri de açık22 Aralık 2020 Salı 15:12
  • Lefkoşa'da inşaattan düşen şahıs yoğun bakıma alındı!22 Aralık 2020 Salı 14:46
  • Şömineyi yakmaya çalışırken evi yaktı!22 Aralık 2020 Salı 14:44
  • Yedidalga'da uyuşturucu operasyonu22 Aralık 2020 Salı 14:44
  • Hronia'nın ölüm sebebi belli oldu22 Aralık 2020 Salı 14:42
  • KTAMS, Özgürgün’ün İstifasının Reddedilmesini Meclis Önünde Protesto Etti22 Aralık 2020 Salı 14:39
  • BRTK Müdürü Özkurt, 2. Cumhurbaşkanı Talat’ı ziyaret etti22 Aralık 2020 Salı 14:39
  • Lionslar, Çocuk Onkolojisi Bölümü’ne Tıbbi Alet Bağışladı22 Aralık 2020 Salı 14:27
  • Ayvasıl Şehitleri Anıldı22 Aralık 2020 Salı 14:26
  • Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı, Ehliyet Yenileme Ve Sürüş Ehliyeti Sınavı İşlemlerinin Bugün Yeniden Başlatıldığını Duyurdu22 Aralık 2020 Salı 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti