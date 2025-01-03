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BRTK Müdürü Özkurt ile görüşmesini izinsiz olarak ses kaydına almıştı...FETÖ tartışması... Polisten açıklama

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BRTK Müdürü Özkurt ile görüşmesini izinsiz olarak ses kaydına almıştı...FETÖ tartışması... Polisten açıklama
BRTK Müdürü Özkurt ile görüşmesini izinsiz olarak ses kaydına almıştı...FETÖ tartışması... Polisten açıklama

Köşe yazarı Vatan Mehmet’in bugün mahkemeye çıkarılmasına ilişkin polisten açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“4.11.2024 tarihinde, Vatan Mehmet (E-43), "X" Sosyal medya platformundaki kişisel hesabından, BRTK Müdürü Meryem ÖZKURT ile ilgili yaptığı paylaşımdan dolayı, paylaşımın kaldırılması konusunda telefoniyen yaptıkları görüşmeyi izinsiz olarak ses kaydı alıp, ses kaydı aldığını X hesabından da duyurmuştur.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, Vatan Mehmet 2.01.2025 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlamıştır. Soruşturma devam etmektedir.”

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