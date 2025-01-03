BRTK Müdürü Özkurt ile görüşmesini izinsiz olarak ses kaydına almıştı...FETÖ tartışması... Polisten açıklama

Köşe yazarı Vatan Mehmet’in bugün mahkemeye çıkarılmasına ilişkin polisten açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“4.11.2024 tarihinde, Vatan Mehmet (E-43), "X" Sosyal medya platformundaki kişisel hesabından, BRTK Müdürü Meryem ÖZKURT ile ilgili yaptığı paylaşımdan dolayı, paylaşımın kaldırılması konusunda telefoniyen yaptıkları görüşmeyi izinsiz olarak ses kaydı alıp, ses kaydı aldığını X hesabından da duyurmuştur.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, Vatan Mehmet 2.01.2025 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlamıştır. Soruşturma devam etmektedir.”
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