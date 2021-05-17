BRTK Müdürü Özkurt: Müze Geleceğe ve Geçmişe Olan Kamusal Sorumluluğun Bir Yansımasıdır

BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi, 18-24 Mayıs Uluslararası Müzeler Haftası dolayısıyla, 18 Mayıs Salı günü halkın ziyaretine açılacak.

Müze, Covid-19 kuralları çerçevesinde ziyaret edilebilecek. BRTK Yayıncılık Tarihi Müze Küratörü Ayhatun Ateşin, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müzesi'ni oluştururken toplumsal hafızayı yeniden güncelleyip, hayatın içine geçirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi; Geleceğe ve geçmişe olan kamusal sorumluluğunun yansımasıdır. KKTC’nin varlığının önemli bir parçası olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu gelişen ve değişen dünyadaki teknolojik gelişmeler ışığında kamu yayıncılığı bilinci ve sorumluluğuyla yayınlarını sürdürmektedir. KKTC’nin tek kamu yayıncı kurumu olarak, geçmişimizi bugüne taşımak ve hatırlamak adına oluşturulan BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi, BRTK’nın bugüne, geleceğe ve geçmişe olan kamusal sorumluluğunun yansımasıdır.”