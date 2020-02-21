BRTK Müdürü Özkurt Ve Yönetim Kurulu Başkanı Kanlı Açıklama Yaptı

BRTK Müdürü Meryem Özkurt ve Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı, kurumda yetkili sendika BAY-SEN’in gerçekleştirdiği eyleme ilişkin ayrı ayrı yazılı açıklama yaptı.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, eylemle ilgili yazılı açıklama yaparak, Bay-Sen’in kurum önünde yaptığı eylemin haklı bir gerekçesi olduğunu düşünmediğini belirtti.

Toplu İş Sözleşmesi’ne, Bay-Sen ile yapılan müzakereler sonucunda son şeklinin verilmesi için Yönetim Kurulu’nun onayına sunulduğunu kaydeden Özkurt, yönetim kurulu üyelerinin bazı değişikliklerin yapılması kaydıyla kendisine imza yetkisi verdiğini belirtti.

Özkurt, “Bay-Sen bir maddede diretmektedir, toplu iş sözleşmesine yönetim kurulu onayı da alınmamıştır. Bizler BRTK yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne çalışanın yanında durduk. Ayrıca çalışanların özlük haklarına halel gelmemesi için birçok adım attık. Atmaya da devam edeceğiz. BRTK Yönetim Kurulu’nun 7 üyeden oluştuğu çok iyi bilinmesine rağmen, Yönetim Kurulu Başkanını hedef alan söylemler iyi niyetle bağdaşmamaktadır” dedi.

KANLI: PERSONELİN ZARARI DEĞİL YARARI İÇİN UĞRAŞIYORUZ

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı da eyleme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na 32 yıl fiilen hizmet verdiğini anımsatan Kanlı, 3 yıl müdürlük yaptığını, Temmuz ayından bu yana da Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğünü belirtti.

Kurum içinde geçmişten bu yana yapılan ve yapılmayanlarla ilgili detayları aktarmasının sayfalar alacağını ifade eden Kanlı, kardeşlerim dediği Bay-Sen Yöneticileri ile de polemiğe girmeyi düşünmediğini kaydetti.

“Ama görüyorum ki ben sustukça birileri işin özünü söylemeden beni suçlamaya kalkışıyor” ifadelerini kullanan Kanlı, açıklamasına şöyle devam etti;

“Sendika ile toplu sözleşme konusunun ele alındığı ilk günden beri, toplu iş sözleşmesine belirli bir geçerlilik süresi konulmasına rağmen, yenisi imzalanıncaya kadar eskisi geçerlidir maddesinin de konulmasının, KKTC-Türkiye İktisadi ve Mali Protokolü’ne aykırı olduğunu, Anavatan Türkiye’den BRTK’nın daha da geliştirilmesi için destek isteyecek biri olarak bile bile, böylesi içeriğe sahip bir toplu iş sözleşmesine onay vermeyeceğimi söylüyorum. Bu protokol artık geçersizdir ve uygulanmayacaktır ” diye bildirilmediği sürece ben Türkiye ile imzalanan protokolün ruhuna ve lafzına uygun davranacağım.

Toplu İş Sözleşmesi imzalansın veya imzalanmasın (ki şimdiki toplu iş sözleşmesine göre yenisi imzalanıncaya dek eskisi geçerlidir) önümüzdeki günlerde Sayın Müdür’ün yapacağı çalışmalar ve Yönetim Kurulu’nda alacağımız kararlardan da anlaşılacaktır ki bizler personelin zararı için değil yararı için uğraşıyoruz”.