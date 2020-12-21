BRTK Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı,Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret etti

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt ve BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı BRTK’nın 57’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kurum Müdürü Meryem Özkurt, Bayrak Bayrak Bayrak anonsunun ilk kez 1963 yılında duyulduğunu ve o dönemde bir avuç kahramanın, Kıbrıs Türkü’ne moral kaynağı olduğunu söyledi. BRTK’nın kuruluş yıldönümü resepsiyonunun bu yıl pandemi nedeniyle yapılamayacağını belirten Özkurt, tam gün canlı yayınların olacağını ve Cumhurbaşkanı Tatar’ı da orada görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Meryem Özkurt ayrıca, Cumhurbaşkanı Tatar’a BRT’nin geleceği ile ilgili hazırlanan raporu sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kabulde yaptığı konuşmada, 21 Aralık’ın Kanlı Noel saldırılarının 57. yıldönümü olduğunu ve aynı zamanda BRT’nin de Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmak için o günlerde kendi radyosunu yayına geçirdiğini söyledi.

Tatar, “Özveri ve mücahitlik anlayışı ile yapılan çalışmalar sonucu Kıbrıs Türkü kendi sesini duyurmaya başlamıştır. BRT kendini geliştirdi ve kendi sesini duyurmaya devam ediyor” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi. Tatar konuya ilişkin şunları kaydetti: “Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde 2 devletin yan yana işbirliğini savunuyoruz. Federal temelde bir anlaşmanın 52 senedir yapılan görüşmelerde hiçbir netice vermediğini, Rum tarafının hala daha 21 Aralık 1963’te hedefleri Enosis iseydi, şimdi Avrupa Birliği içerisinde Rum- Yunan ikilisinin hedeflerinin aynı olduğunu tekrar edebiliriz. Buna karşı milli duruşumuzu sürdürebilmek için maneviyat, milli şuur ve ona göre yayıncılığın da tekrar tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir.”

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı ise ziyarette BRT’nin yeni yasaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, BRTK yasasının yenilenmesi gerektiğini söyledi. Tatar, “Bu yasanın bir an önce Bakanlar Kurulu üzerinden Meclis’e gönderilmesi gerekiyor. Oradan da ilgili konular tartışılıkdıktan sonra bu yasanın geçmesinde büyük fayda vardır. Orada çalışan çok sayıda arkadaşımız yıllardan beridir kurum içerisinde özverili bir şekilde çalışmışlar ancak bu yasanın eksikliğinden dolayı bir takım endişeleri vardır. Bu yasanın geçmesiyle hem onların beklentilerinin yerine getirilmesinde bir yasal statü kazandırılacaktır. Aynı zamanda kurumun daha verimli bir şekilde çalışması için, orada otoritenin ve disiplinin yerleşebilmesi için yasasın en erken zamanda meclisten geçmesinde büyük yarar vardır” dedi.