  • BIST 93.826
  • Altın 254,276
  • Dolar 5,8389
  • Euro 6,5412
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun istifasını sundu

» »
BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun bu görevinden istifa ettiğine ilişkin yazısını Başbakan Ersin Tatar’a gönderdi.
BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun istifasını sundu

Mustafa Tosun istifa yazısında 15 Mart 2018 tarihinden itibaren yürtmekte olduğu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi süresince “BRT’nin reformasyonuna katkı” görevine yönelik olarak çeşitli konularda çalışmalar yaptığını, beşi dışında tümü oybirliğiyle alınmış ikiyüze yakın karara imza atıldığını kaydetti.

Tosun istifa yazısında “Anılan çerçevede, zatıalinizin de katılacağı gibi, miyadını uzun süre önce doldurmuş bulunan ve ivedilikle güncellenmesi gereken BRT Yasası’nın yeniden ve günün gereğine uygun olarak hazırlanması için kapsamlı çalışmalar yapılmış bulunmaktadır. Bu çalışma, yalnızca BRT Kurumu’nun değil, KKTC – kamu ve özel – yayıncılık sektörü ile, daha geniş çerçevede “Elektronik Haberleşme” sektörünün tümünün dönüştürülmesine katkı yapacak bir çalışma niteliğini taşımaktadır. Sözü edilen yasa taslağı halihazırda, yasalaştırma süreci başlatılmak üzere makamınıza iletilmiş bulunmaktadır.” Ifadelerini kullandı.

Başbakana ve Hükümete başarı dileklerini de ileten Mustafa Tosun, reformasyon sürecinin 35. hükümet tarafından da aynı kararlılıkla sürdürüleceği umudunu dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bıçaklı: Asgari ücret ivedi olarak değiştirilmeli18 Haziran 2019 Salı 15:16
  • Ombudsman, operasyon masraflarının karşılanmasını talep Eden Porat’a ilişkin raporu açıkladı18 Haziran 2019 Salı 13:43
  • Tarım Bakanı Oğuz, eski hükümeti eleştirdi: "Halkı inim inim inlettiniz"18 Haziran 2019 Salı 13:25
  • Tatar: "Mavi vatana sahip çıkmazsak birilerinin haklarımızı çalmasına göz yummuş oluruz"18 Haziran 2019 Salı 13:23
  • Meclis’te iş hayatı, yabancı işçiler ve denetimler tartışıldı18 Haziran 2019 Salı 13:08
  • Akova Köy Kadın Kursu Sergisi Meral Akıncı tarafından açıldı18 Haziran 2019 Salı 12:56
  • Meclisi Genel Kurulu, denetim gündemiyle toplandı18 Haziran 2019 Salı 12:43
  • Sağanak yağışlar sürecek, tozlu hava da yolda!18 Haziran 2019 Salı 12:16
  • Şehir Plancıları Odası: Ara emri, Emirname’de yasadışı yapılmaya çalışıldığını savunduğumuz değişiklik içindir18 Haziran 2019 Salı 11:11
  • Ciklos'taki kaza mercek altında! Meclis komitesi nihayet toplandı!18 Haziran 2019 Salı 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti