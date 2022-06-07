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BRTK Yönetim Kurulu Başkanı'ndan flaş açıklama!

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BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can DORATLI, Meryem ÇAVUŞOĞLU ÖZKURT’un hapis cezası almasıyla ilgili açıklama yaptı...
BRTK Yönetim Kurulu Başkanı'ndan flaş açıklama!

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü Sn. Meryem ÇAVUŞOĞLU ÖZKURT’un, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde, Seçim ve Halkoylaması Yasası’na aykırı olarak olarak yapıldığı iddia edilen yayınlarla ilgili olarak yargılanmakta olduğu Davanın neticelendiğini ve Kurumumuzun Gelen Müdürü’nün 2 ay süre ile hapis cezasına çarptırıldığını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.

Radyo ve televizyon yayıncılığı da dahil olmak üzere, yurttaşların etkin ve sağlıklı bir biçimde habere ulaşmasını temin etmek Devletimizin Anayasa ile yüklenmiş görevleri arasındadır.

Yayına başaladığı günden itibaren Kıbrıs Türk Halkı’nın Varoluş Mücadelesi’nin en önemli unsurlarından bir olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Cumhuriyetimiz’in kuruluşunu takiben de her türlü mevzuatı gözeterek ve Anayasamız’ın kendisine yüklediği bu önemli görevin bilinci ile her zaman halkımızın hizmetinde olmuştur.


Yargılamaya konu yayınların, KKTC’ye su teminine ilişkin proje kapsamında, Geçitköy’deki barajın faaliyete başladığının duyurulması olduğu, diğer bir ifade ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün Kıbrıs Türk Halkı için yapmış olduğu bir altyapı yatırımının haberi niteliğinde olduğu ve konu yayının, hiçbir yoruma ve görüşe yer verilmeksizin sadece haber niteliği ile kamuoyu ile paylaşıldığı dikkate alındığında, verilmiş bulunan kararın Muhterem Yüksek Mahkememiz’in denetimine tabi tutulması gerektiği kanaatini bende oluşturmuştur.

ifade özgürlüğü temelinde yoğun tartışmaların gündemde olduğu bir zamanda verilmiş olan bu ceza, sadece kamuoyu vicdanını zedelemekle kalmayıp, kamu menfaati sağlamanın aksine infial ve korku uyandırma riski taşımaktadır.

Sürecin takipçisi olacağımızı bu safhada özellikle ifade ederken, Kamu Yararı göz önünde bulundurularak ve Kamusal Hizmet Bilinci ile yayınlarını sürdürmekte olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk Halkı’nı doğru ve tarafsız haberle buluşturmaya, uydu ve internet yayıncılığı dahil, Kıbrıs Türkü’nün sesini Dünyaya duyurmaya devam edeceğini kamuoyunun bilgisine getirmeyi görev bilirim.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun da, derhal olağanüstü olarak toplantıya çağırıldığını ifade ederken, daha ileri açılmalarımızın da, Yönetim Kurulumuzun üreteceği kararları müteakip yapılacağını bildirmek isterim.

Saygılarımla,
 

Salih Can DORATLI

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı

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