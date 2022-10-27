BRTK Yönetim Kurulu Üyeleri Merkezi Cezaevi’ni Konu Alan “Döngü” Sergisini Gezdi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda açılan ‘Döngü’ Fotoğraf Sergisi sanatseverlerin büyük beğenisini kazanıyor…

Projesini kurum müdürümüz Meryem Özkurt’un yaptığı sergi bugün de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ziyaret edildi…

Toplumsal Farkındalık yaratmak amacıyla projesini, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un yaptığı, Merkezi Cezaevi’ni konu alan ‘Döngü’ sergisi Kurumun Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ziyaret edildi…

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Temsilcisi Hasan Demirel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Piyade Yüzbaşı Murat Osma ve Bay-Sen temsilcisi Eray Göksoylu Kurum Müdürü Meryem Özkurt eşliğinde sergiyi gezdi…

Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı sergiyle ilgili düşüncelerini BRT’ye aktardı…

.Doratlı, Bu projeye katksı olan emeğei geçen herkese çok teşekkür ediyorum. etkileyici bir sergi, uzun yıllar ülkeye hizmet vermiş cezaevinin belleği niteliğinde bir sergi,hem ibretlik hem arşiv niteliğinde son derece ciddi bir sanatsal çalışma olmuş, sessiz ortamın sesi olmuş etkilendiğimi ifade etmek istiyorum ”dedi.

DAÜ Temsilcisi Hasan Demirel de cezaevindeki insanların hayatlarından kesitler sunan sergiden son derece etkilendiğini ifade ederek “yüreklerimizi dağladı” ifadelerini kullandı.

Küratörlüğünü Ayahatun Ateşin yaptığı, sergide Gardiyan Hüseyin Çekirdek’e ait 40 adet fotoğraf yer alıyor.

Mahkum, gardiyan ve hapishane hikayesni konu alan, Mehmet Gökyiğit’in fotoğraf editörlüğünü yaptığı Döngü, BRTK HD stüdyoları giriş salonunda sergileniyor.