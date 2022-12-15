BRTK’dan TAK’a Ziyaret

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt ve Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret ederek Ajans Müdürü Fehmi Gürdallı ile görüştü.

Özkurt ve Doratlı, BRTK’nın 59’uncu kuruluş yıldönümü kutlaması nedeniyle 23 Aralık Cuma günü yapılacak resepsiyon davetiyesini Gürdallı’ya iletti.

Gürdallı da 59 yıllık bir geçmişe sahip olan BRTK’nın KKTC basını açısından önemli bir yere sahip olduğunu ve bir kamu kurumu olarak önemini koruduğunu kaydetti.

Özkurt, BRT ve TAK gibi kurumların hızlı ve doğru haber vererek bir yandan halkın haber alma özgürlüğüne hizmet ettiğini, diğer yandan da günümüzde medyanın en büyük sorunu olan dezenformasyonla mücadele ettiğini kaydetti.

Gürdallı, ziyaretleri ve davetleri nedeniyle Özkurt ve Doratlı’ya teşekkür etti.