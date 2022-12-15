  • BIST 5.183,75
  • Altın 1068.948
  • Dolar 18.6432
  • Euro 19.9457
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

BRTK’dan TAK’a Ziyaret

» »
BRTK’dan TAK’a Ziyaret
BRTK’dan TAK’a Ziyaret

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt ve Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret ederek Ajans Müdürü Fehmi Gürdallı ile görüştü.

Özkurt ve Doratlı, BRTK’nın 59’uncu kuruluş yıldönümü kutlaması nedeniyle 23 Aralık Cuma günü yapılacak resepsiyon davetiyesini Gürdallı’ya iletti.

Gürdallı da 59 yıllık bir geçmişe sahip olan BRTK’nın KKTC basını açısından önemli bir yere sahip olduğunu ve bir kamu kurumu olarak önemini koruduğunu kaydetti.

Özkurt, BRT ve TAK gibi kurumların hızlı ve doğru haber vererek bir yandan halkın haber alma özgürlüğüne hizmet ettiğini, diğer yandan da günümüzde medyanın en büyük sorunu olan dezenformasyonla mücadele ettiğini kaydetti.

Gürdallı, ziyaretleri ve davetleri nedeniyle Özkurt ve Doratlı’ya teşekkür etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre: İnsanı yaşat ki devlet de yaşasın15 Aralık 2022 Perşembe 16:44
  • Asgari Ücret Şubat ayına mı kalıyor? Yeltekin açıkladı...15 Aralık 2022 Perşembe 16:41
  • Oğuz, üretimin önemi vurgulandı!15 Aralık 2022 Perşembe 16:35
  • Son Bir Haftada 131 Vaka15 Aralık 2022 Perşembe 16:25
  • Arıklı: KKTC''nin TDT'ye üyeliği ilk adım. arkası gelecek..."15 Aralık 2022 Perşembe 16:20
  • AÖA öğrencileri Meclis önüne yürüdü15 Aralık 2022 Perşembe 16:09
  • Cumhurbaşkanı Tatar, bankacılarla görüştü15 Aralık 2022 Perşembe 15:45
  • Kayıp Şahıs Bulundu15 Aralık 2022 Perşembe 15:20
  • Yaycı: Türkiyesiz bir Akdeniz ve Türksüz bir Kıbrıs hatta Anadolu isteyenler var15 Aralık 2022 Perşembe 14:36
  • Dışişleri Bakanlığı’ndan ara bölgede BM gözetiminde yapılan Rum ihlaline tepki15 Aralık 2022 Perşembe 11:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti