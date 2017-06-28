BRTK'deki grev askıya alındı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) ek mesailerin ödenmemesi nedeniyle başlattığı grevi, cuma gününe kadar askıya aldığını açıkladı.

BAY-SEN Başkanı Salih Sakallı TAK muhabirine yaptığı açıklamada, 10 aylık ek mesai ödeneğinin ödenmemesi nedeniyle bayramın ilk gününden itibaren başlattıkları grevi, bugünden itibaren askıya aldıklarını söyledi.

Sakallı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’tan, ek mesailerin cuma gününe kadar ödeneceğine dair taahhüt aldıklarını hatırlattı.

Sakallı, Ramazan Bayramı’nın birinci günü kendilerine bu taahhüdün verildiğini fakat birinci gün grevin tam gün uygulandığını, bayramın ikinci ve üçüncü günündeyse sendikanın iyi niyetini ana haber bültenlerinin yayımlanmasıyla gösterdiğini açıkladı.

Sakallı, bekledikleri ödemenin cuma gününe kadar yapılmaması durumunda grevin kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

Sakallı, daha önce yaptığı açıklamada, 10 aylık ek mesailerin haziran sonuna kadar ödenmemesi halinde, gerekirse süresiz greve gidecekleri uyarısında bulunmuştu.