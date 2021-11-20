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BRTK’nın 58.Yıldönümü Etkinlikleri

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BRTK’nın 58.Yıldönümü Etkinlikleri
BRTK’nın 58.Yıldönümü Etkinlikleri

Bayrak Radyosu 25 Aralık’ta 58’inci kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

BRTK’nin 58’inci kuruluş yıldönümünde 58 sayfa olarak çıkacak “Dünden Bugüne BRT” konseptli “Bayrak Gazetesi”nin çözüm ortağı Kuzey Kıbrıs Turkcell ile BRTK arasında protokol imzalandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, hem gazetede çözüm ortağı olacak hem de kutlama haftası boyunca ülkenin 7 noktasında yer alacak bilbordlarda BRT’nin kuruluş yıldönümünün kutlandığı içerikteki görselleri kullanacak. İmza töreni öncesinde konuşan BRTK Müdürü Meryem Özkurt, 25 Aralık’ta Bayrak Radyosu’nun 58’inci Kuruluş yıldönümünün kutlanacağını, bu çerçevede bir dizi etkinlik düzenlemeyi planladıklarını söyledi.Etkinlikler çerçevesinde, 25 Aralık günü 1963 yılından bugüne BRT’nin kat ettiği sürecin anlatılacağı ve 7 bin adet, 58 sayfa basılacak olan “Bayrak Gazetesi”nin de bulunduğunu açıklayan Özkurt, çıkacak olan gazetenin kurumun belleğini oluşturacağını söyledi. BRTK’nın ilk kez bir gazete çıkaracağını da anımsatan Özkurt, gazetede 1963 yılından bugüne fotoğraflar ve içeriklerle kat edilen yolun aktarılacağını ifade etti.

Meryem Özkurt, “ Bu gazete bizim belleğimizi oluşturacak. 58 sayfayla bir tarihi anlatacağız. Kıbrıs Türkünün mücadelesi ile birlikte doğan Bayrak Radyosu’nun bugüne gelişinin hikayesi, teknolojik gelişimi, topluma kattıkları aktarılacaktır. O nedenle bu gazeteyi çok önemsiyoruz. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de bu mücadelede yanımızda olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. BRTK’nın 58’inci kuruluş yıldönümü kutlamaları 20 Aralık tarihinde Bayrak Fm konseri ile başlayacak.

Hafta içerisinde BRT atıklarından oluşan sergi, panel ve bayrak radyosunun eski binası olan Posta Dairesi’nin önünde yer alacak canlı yayınlar yapılmasının planlandığını belirten Özkurt, kutlamaların kurumda gerçekleştirilecek resepsiyon ile tamamlanacağını açıkladı.

Özkurt konuşmasında, gazete ve bilbordların tüm giderlerini karşılayacak olan çözüm ortağı Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’e teşekkürlerini iletti.

Kuzey Kıbrıs Türkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 58’inci kuruluş yıldönümünü kutladıklarını ifade ederek, BRTK’nın yürüttüğü projeye ortak olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Küçüközdemir, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarına da kurumun bugünlere gelmesinde ortaya koydukları çabalardan dolayı teşekkür ediyor ve kutluyorum” dedi.  

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