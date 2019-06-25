BRTK'nın Müdürü yine Meryem Özkurt oldu, KIB-TEK Yönetim Kurulu belirlendi!

Bakanlar Kurulu ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay BRTK Müdürlüğü’ne Meryem Özkurt’u, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine ise Pelin Yalyalı’yı atadıklarını açıkladı.
Öte yandan bugün akşam toplanan ve yaklaşık 3 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.
Uzun bir süredir karar mekanizmasının çalışmalarını aksatan KIB-TEK Yönetim Kurulu belirlendi.
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Bakanlar Kurulu bazı kurumların yönetim kurulu üyelerini, müdürlerini ve başkanlarını da belirledi..
KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Erdal Onurhan, Asbaşkanlığı’na Yusuf Avcıoğlu atandı. Yönetim Kurulu’na ise Hüseyin Ademgil, Özgür Özerdem, Gürdal Çuvalccıoğlu ve Ali Şefik atandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.