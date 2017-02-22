BRT'nin web sitesine ulaşılamıyor

Detay Kıbrıs
Gazetemiz DETAY'ın BRTK merkezinden edindiği bilgilere göre, bağlantının kuralamama sebebinin, elektrik kesintisinden dolayı gerçekleştiği ve aksaklığın şu sıralar tamir edilip yayına tekrardan geri dönüleceği bildirildi.
12 SAATTE 2 KEZ SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
BRT Web, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Aplıç Kapısı’nda yaptığı incelemeyle ilgili haberi ile yine Cumhurbaşkanı'nın Hürriyet Daily News Gazetesi’ne verdiği demeçle ilgili haberleri internet korsanlarının saldırısına uğramış, BRT Web yöneticileri tarafınca saldırı kınanmıştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.