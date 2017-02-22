BRT'nin web sitesine ulaşılamıyor

Geçtiğimiz günlerde 12 saat içerisinde tam 2 kez saldırıya uğrayan BRTK'nın web sitesine, bağlanılamıyor.

Detay Kıbrıs

Gazetemiz DETAY'ın BRTK merkezinden edindiği bilgilere göre, bağlantının kuralamama sebebinin, elektrik kesintisinden dolayı gerçekleştiği ve aksaklığın şu sıralar tamir edilip yayına tekrardan geri dönüleceği bildirildi.

12 SAATTE 2 KEZ SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

BRT Web, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Aplıç Kapısı’nda yaptığı incelemeyle ilgili haberi ile yine Cumhurbaşkanı'nın Hürriyet Daily News Gazetesi’ne verdiği demeçle ilgili haberleri internet korsanlarının saldırısına uğramış, BRT Web yöneticileri tarafınca saldırı kınanmıştı.