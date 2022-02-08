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Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar ödendi

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Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordroları hazırlanmıştır.
Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar ödendi

Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordroları hazırlanmıştır.

Brucella hastalığı zararı olan 21 üreticiye 28 adet büyükbaş ve 154 adet küçükbaş için 199,500.00-TL tazminat ödenmiştir.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırmış olup, hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceklerdir. 

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