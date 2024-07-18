  • BIST 11191.59
  • Altın 2631.343
  • Dolar 33.0454
  • Euro 36.2489
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKA2024 İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasına onay

Brucella ve düşük zararı ödemeleri yapıldı

» »
Genel Tarım Sigortası Fonu, Brucella ve düşük zararı ödemelerinin yapıldığını kaydetti.
Brucella ve düşük zararı ödemeleri yapıldı

Genel Tarım Sigortası Fonu, Brucella ve düşük zararı ödemelerinin yapıldığını duyurdu. 

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan duyuruda, Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilere Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Nisan ve Mayıs ayları tazminat ödemelerinin yapıldığı kaydedildi. 

Duyuruda, Brucella’dan hayvanları zarar gören 10 üreticiye, 60 büyükbaş ve 56 küçükbaş hayvan vakası için toplam 853 bin 500 TL tazminat ödendiği, mayıs ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 62 üreticiye, 87 vaka için toplam 365 bin 400 TL tazminat ödendiği açıklandı.  

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin de çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüzmede Kulüplerden kıran kırana madalya rekabeti18 Temmuz 2024 Perşembe 09:33
  • Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, DAÜ Beach Club’un takasına karşı olduğunu açıkladı17 Temmuz 2024 Çarşamba 20:19
  • Hasipoğlu’ndan Kurultay Açıklaması17 Temmuz 2024 Çarşamba 19:36
  • BBC skandal manşetini değiştirmek zorunda kaldı17 Temmuz 2024 Çarşamba 18:28
  • UBP kurultayı için adaylık başvuru tarihleri açıklandı...17 Temmuz 2024 Çarşamba 17:22
  • Türkiye'den 90 Kıbrıs gazisi KKTC'ye geliyor17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:36
  • Ombudsman Varol: Nakil dışı görevlendirmelerde yetki aşımı yapıldı17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:34
  • Ekmek teknesini soydu, cezaevini boyladı17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:27
  • Gece yarısı Ercan'da tutuklandı17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:26
  • 960 gündür ülkede kaçak... 4 zanlı mahkemede17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti