Brucella Zararları Ödendi

Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilere Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ocak-Şubat 2022 dönemine ait tazminat ödemeleri bugün gerçekleştirilmiştir.
Hayvanları zarar gören 33 üreticiye, 27 Büyükbaş ve 98 Küçükbaş Hayvan vakası için toplam 206,000 TL tazminat ödenmiştir.
Üreticiler, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceklerdir.
HAYVAN ÜRETİCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.
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