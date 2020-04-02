Brüksel'de 9 hastaneden hükümete çağrı: Durum çok kötü, acilen ilaç ve ekipmana ihtiyacımız var

Belçika'nın başkenti Brüksel'de koronavirüse yakalanan hastalara yoğunlaşan birçok hastane ilaç ve sağlık ekipmanları konusunda hükümetten yardım istedi.

Aralarında özel ve devlet hastanelerinin de bulunduğu 9 hastane ortak yazılı açıklama yayımlayarak, "Hükümet yetkilileri hastanelerin ekipman ve ilaç ihtiyacını acilen karşılamalı, yetkililer bu duruma kör ve sağır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu hastaneler açıklamada durumun "çok kötü" olduğunu belirterek sadece 3 günlük ilaç stoğu kaldığına dikkat çekiyor.

Belçika Sağlık Bakanlığı kasların gevşetilmesinde kullanılan "Curare" adlı ilaç konusunda nisan ortasına kadar stok bulundurduklarını duyurmuştu. Ancak bazı hastane yetkilileri bu tür ilaçlar konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını, bu yüzden durumun sürdürülemez olduğunu belirtiyor.

Sağlık bakanlığını göreve çağıran hastaneler Baron Lambert, Etterbeek-İxelles, Moliere-Longchamp, Joseph Bracops, CHU Brugmann, CHU Saint-Pierre, Çocuk hastanesi (HUDERF), Jules Bordet Enstitüsü ve Erasme Hastanesi.

Yaklaşık 11 buçuk milyon nüfuslu Belçika'da şu ana kadar en az 828 kişi hayatını kaybetti.