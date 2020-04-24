Brüksel'de çevre örgütlerinden hologramlı eylem

Uluslararası çevre örgütleri Greenpeace ve Youth for Climate, iklim krizinin aciliyetine dikkat çekmek için Brüksel'de hologramlı eylem yaptı.

Covid-19 nedeniyle toplantılarını internet üzerinden sürdürmeye devam eden söz konusu çevre örgütleri Avrupa kurumları ve Belçika Parlamentosu önünde toplanarak siyasi yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı.

'Hologram yürüyüşü' yapılarak siyasi yetkililerden koronavirüs krizi sonrasında çevre konularına odaklanmaları talep edildi.

Youth for Climaye sözcüsü Toon Lambrecht, "Evimizde kalırız ancak sessiz kalamayız. Covid-19 veya iklim krizi için siyasi yetkililerin bilim adamlarını dinlemelerini istiyoruz." dedi.

Eylemde daha önce yapılan protesto yürüyüşlerinden videolar da gösterildi.