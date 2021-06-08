Brüksel’de maske zorunluluğu artık yok!

Belçika'nın 3 federal bölgesinden biri olan Brüksel bölgesinde alışveriş merkezi ve dükkanların bulunduğu çok yoğun sokaklar hariç bölge genelinde kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Belçika’da corona virüsü salgınının ilk günlerinden itibaren uygulanmaya başlanan maske takma zorunluluğu, ülkenin 3 federal bölgesinden biri olan Brüksel bölgesine bağlı 19 belediyede uygulanmaya devam ediyordu. Söz konusu yasak, ülkede salgına ilişkin verilerin olumlu seyretmesi ve Covid-19’a karşı aşılama sürecinin başarıyla ilerlemesi nedenleriyle yeniden ele alındı.

Böylelikle 19 merkezin belediye başkanlarından oluşan Bölge Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla bölge genelinde iç ve dış mekanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Etterbeek, Uccle ve Merkez Brüksel Belediyeleri'nin ön plana çıktığı karara rağmen federal düzeyde alınan tedbirler dahilinde toplu taşıma araçlarında ve alışveriş merkezi ve dükkanların bulunduğu çok yoğun sokaklarda maske takma zorunluluğu devam edecek.