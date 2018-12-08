Brüksel'de 'sosyal kış': Sarı Yelekliler hayatı durma noktasına getirdi, en az 100 gözaltı

Belçika'nın başkenti Brüksel, bugün 'Sosyal kış geliyor' sloganıyla sokağa çıkan sarı yelekliler nedeniyle son zamanlardaki en şiddetli gösterilere sahne oldu.

Arts-Loi bölgesinde toplanan ve kent merkezini savaş alanına çeviren binden fazla sarı yelekli, sokaklarda trafik levhalarıyla işaretlerini ve çöp kutularını söktü, polisle çatıştı. Emniyet güçleri ise TOMA ve atlı polislerle göstericilere sert müdahalede bulunarak, yüzlerce kişiyi gözaltına aldı. Göstericiler yerel saatle 17.00 sularında ara sokaklara dağıldı ve adeta polisle 'köşe kapmaca' oynadı.

Çevre illerden gelen sarı yeleklilerle sayıları hızla artan göstericiler, Arts-Loi bölgesinde diğer gruplarla birleştiler ve bu defa Avrupa Parlamentosu'na doğru (AP) yürüyüşe geçti.

AP önünde polisin yolları tutması ve biber gazıyla müdahalesi sonucu göstericiler, Arts-Loi bölgesine geri döndü.

Burada yolu trafiğe kapatan sarı yelekliler, ses bombaları atarak, meşaleler yaktı, çevreye zarar verdi.

EN AZ 100 GÖSTERİCİ GÖZALTINDA

Brüksel emniyeti sözcüsü Ilse Van De Keere, olaylarda en az 100 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

İSTİFA ÇAĞRILARI

Başbakan Charles Michel'i istifaya davet eden ve "Sosyal kış geliyor" sloganları atan göstericiler, polise çeşitli maddeler fırlattı.

Bunun üzerine polis, sarı yeleklilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Arka sokaklara dağılan göstericilerle polis arasında, özellikle Kuzey Tren Garı'nın bulunduğu bölgede adeta köşe kapmaca yaşandı.

Brüksel'de çeşitli noktalarda polisin operasyonları devam ediyor. Gözaltı sayısının artması bekleniyor.

Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te olduğu gibi Brüksel'de de lise öğrencileri, işçiler, alt ve orta sınıf gibi toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlar gösterilere katıldı.