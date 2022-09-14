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Bruma Fenerbahçe'nin yüzünü güldürdü

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Fenerbahçe'nin TFF'ye yolladığı lisans listesinde adı bulunmayan Bruma transfer konusu ile gündeme geldi. İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, Bruma'yı kadrosuna katmak istiyor.
Bruma Fenerbahçe'nin yüzünü güldürdü

Fenerbahçe’ye büyük ümitlerle transfer edilen Bruma beklenen performansı gösteremedi. Bunun üzerine teknik direktör Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda Bruma’nın lisansı, yabancı sınırına takılmamak için çıkartılmadı. Sezonun ilk yarısında takımda yer alamayacak olan Bruma’ya talip çıktı.

Sport1’de yer alan habere göre İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda İsrail ekibi ile Fenerbahçe arasında transfer görüşmeleri başladı.

Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe arasında devam eden görüşmelerin maaş konusu ağırlıklı olduğu kaydedilirken, Bruma'nın da süre alma şansını arttırmak adında bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

Maccabi Tel Aviv, 28 Eylül’de sona erecek olan transfer dönemi bitmeden Bruma’yı bünyesine katmaya çalışıyor.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında oynatmayacağı Portekizli kanat oyuncusunun bonservisini, sezon sonunda zorunlu olarak 4 milyon Euro’ya satın alacak.

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