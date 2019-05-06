Brunei eşcinsellere recm cezası uygulamaktan vazgeçti

Brunei Sultanı Hasan el Bulkiye idam cezasına ilişkin moratoryumun süresinin uzatıldığını, başka deyişle cezanın uygulamaya konulmasının ertelendiğini açıkladı.

El Bulkiye, Şeriat Ceza Hukuku Düzenlemesi’ne dair çok sayıda soru ve yanlış anlaşılmalar olduğunu bildiğini belirterek, “Bu konular netlik kazanınca değeri anlaşılacak” dedi.

2014’te şeriatın anayasal düzen olarak kabul edilen Brunei’de Şeriat Ceza Hukuku Düzenlemesi’nin ilk üç aşaması aynı yıl yürürlüğe girmişti. El Bulkiye, bu düzenlemeden beri ilk kez konuyla ilgili konuşma yaptı.

Nüfusun üçte ikisinin -420 bin- Müslümanlardan oluştuğu Brunei’de düzenleme öncesinde de eşcinsellik ‘yasa dışı’ olarak kabul ediliyor ve ‘suçları saptananlar’a 10 yıla kadar hapis cezası veriliyordu.

Sultanın geri adım atmasında uluslararası sivil toplum kuruluşları ve ABD’li oyuncu George Clooney, Britanyalı şarkıcı Elton John gibi ünlülerin Brunei’e ait lüks otellere ve diğer kurumlara boykot çağrısının etkili olduğu düşünülüyor.