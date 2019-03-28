Brunei’de eşcinsel ilişkiye taşlanarak öldürülme cezası getirildi

The Guardian’da yer alan habere göre şeriat hükümlerince düzenlenen yeni ceza yasasında eşcinsel ilişki yaşayan bireylerin bir eli veya bir ayağının kesilmesi de cezalar arasında. Ayrıca ölüm cezaları ‘bir grup Müslüman tarafından canlı canlı izlenecek.’

Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında 10 Kasım’da ziyaret etmesi tepki çeken Brunei, 2014 yılında ağır fiziksel cezalar öngören İslami hukuk sistemi şeriatı geri getireceğini duyurmuştu.

Yasanın çıkarılmasını emreden Brunei sultanı, 20 milyar dolar kişisel servetiyle dünyanın en zengin liderlerinden ve 1967’den beri krallık koltuğunda oturuyor. 1984 yılına kadar bir İngiliz sömürgesi olan Brunei’de eşcinsellik sömürge döneminden bu yana yasak fakat cezası daha önce hiçbir zaman ölüm olmamıştı.

Yeni ceza kanununa göre fiili livata, zina ve tecavüz de yine ölüm cezası örgörülen suçlar arasında.