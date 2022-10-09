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Bryza: “Müzakerelerin yeniden başlayacağına inanmıyorum”

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Bir dönem ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Matthew Bryza, geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Cyprus Form’a” katılmak için Güney Kıbrıs’ta bulunması çerçevesinde, Fileleftheros gazetesine demeç verdi.
Bryza: “Müzakerelerin yeniden başlayacağına inanmıyorum”

Demecinde Kıbrıs sorununa da değinen ve Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlamayacağına inandığını dile getiren Bryza, çünkü Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli bir çözüm istediğine karar verdiğini belirtti.

Gazeteye göre, iki devletli bir çözümün mümkün olup olmayacağı sorusuna “sanmıyorum” yanıtı veren Bryza, sözlerinin devamında, bunun mümkün olup olmadığının, diğer devletlerin iki devleti tanıyıp tanımayacaklarına bağlı olduğunu ifade etti.

Bryza sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Bunu yapıp yapmayacaklarını bilmiyorum. Türkiye’nin söylediği şey şudur: Her şeyi -askeri birlikleri, garantileri- masaya koyduk, fakat Kıbrıslı Rumlar bunun büyük bir risk olduğunu söyledi. Türkiye de vazgeçtiğini söyledi. Ben Türk tarafının düşündüğü gibi düşünüyorum. Bana bunu BM arabulucularından biri söyledi. Eğer Türkiye iki devletli çözüm istiyorsa Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımaya mecburdur. Ve sonra yeni bir dünyaya sahip olacağız.”

Demecinde, 2020 yılının Ağustos ayından buna Doğu Akdeniz’de hiçbir Türk araştırma gemisi faaliyeti olmadığını da söyleyen Bryza, Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili olarak iki devletli bir çözüm isteyeceğini ve bunun da “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” Türkiye tarafından tanınmasına yol açabileceğini öne sürdü.

Ukrayna’da devam eden savaşla ilgili olarak ise, ne Rusya’nın ne de Ukrayna’nın şu an savaşın sona ermesini istediğini savunan Bryza, Türkiye’nin ise şu an dünyanın ihtiyacı olan rolü oynadığına inandığını iddialarına ekledi.

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