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BTHK 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle onaylandı.

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Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle onaylandı.
BTHK 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle onaylandı.

ATAKAN: “BTHK ETKİLİ VE GENİŞ PERSPEKTİFLE GÖREV YAPAN KURUMLARDAN BİRİ”

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle onaylandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin bütçeye ilgili konuşmalarının ardından söz alarak, BTHK’nın ülkede faaliyet gösteren kurumların en etkilisi ve en geniş perspektifte görev yapan kurumlardan biri olduğunu ifade ederek, kurum çalışanlarına özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

BTHK’nın çok ciddi alanlarda önemli hizmetler yaptığını anımsatan Atakan, üçüncü operatör konusunda buna yönelik planlama ve çalışmayla takvimlemenin şu an itibarıyla olmadığını ancak olmayacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Genel yaklaşımın pahalı bir GSM hizmeti alındığı ve gelecek operatörün ucuzlama getireceği noktasında olduğunu anlatan Atakan, internette de belli oranda hızlanma yaşandığını, özellikle 2019’un ikinci yarısında bunun daha da hissedileceğini belirterek, ödenen paraya göre daha geniş bir band dilimine sahip olunduğunu anlattı.

“SİBER GÜVENLİK İÇİN ADIMLAR ATILIYOR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, siber güvenlik noktasında atılması gereken adımlara önem verdiklerini, bunun için süratli bir altyapı oluşturmak gerektiğini kaydederek BTHK’nın siber güvenlik hizmeti de verebilmesine yönelik adımlar attıklarını belirtti.

Fiber optik altyapıyla ilgili ihaleye çıkacaklarını da açıklayan Atakan, teknoloji bağımsız olarak bir ihaleye çıkma noktasına geleceklerini kaydetti.

Atakan, siber güvenlik konusunda adımlar atılması gerektiğini, bilişim suçlarının önlenmesi ve bu suçlarla mücadele edilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Ülkenin teknik altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini, fiber optik hatları için Temmuz ayında ihaleye çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Atakan, Telefon Dairesi’nin ise iddia edildiği gibi özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını, altyapının devlet kontrolünde olacağını söyledi.

Atakan, Ercan’ın da bu yılsonunda yaşama geçeceğine yönelik ellerinde çalışma takvimi olduğunu ifade ederek, bunun zaman olarak yılbaşından biraz önce veya biraz sonra olabileceğini kaydetti.

Ülkede üçüncü operatörden çok altyapının geliştirilmesi gerektiğini, aksi halde değil üçüncü operatör mevcut operatörlerin bile zor hizmet vereceğini, bu yüzden üçüncü operatöre karşı olmadıklarını ancak öncelikli altyapının geliştirilmesine önem verdiklerini söyledi.

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